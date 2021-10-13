В Белгороде в ДТП пострадала двухмесячная девочка

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло во вторник, 12 октября, около часа дня на Белгородском проспекте в областном центре. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Ваз 211340», двигаясь со стороны улицы Князя Трубецкого в направлении Чумичова, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Сандеро» под управлением 39-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в ДТП пострадала маленькая пассажирка отечественного автомобиля. Травмы получила двухмесячная девочка.