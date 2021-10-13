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Общество13 октября 2021 12:47

В Белгороде в ДТП пострадала двухмесячная девочка

Столкновение автомобилей «ВАЗ», в котором ехал ребенок, и «Рено» произошло на Белгородском проспекте
Анастасия Лемешко
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ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло во вторник, 12 октября, около часа дня на Белгородском проспекте в областном центре. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Ваз 211340», двигаясь со стороны улицы Князя Трубецкого в направлении Чумичова, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Сандеро» под управлением 39-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в ДТП пострадала маленькая пассажирка отечественного автомобиля. Травмы получила двухмесячная девочка.