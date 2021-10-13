Белгородская область поднялась вверх в рейтинге субъектов РФ по финансовому благополучию населения

В ТОП-5 входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чуковский и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Москва. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Белгородская область поднялась на 12-е место в рейтинге субъектов РФ по финансовому благополучию населения, который составляет РИА Новости. По сравнению с прошлым рейтингом наш регион улучшил позицию сразу на четыре строчки.

В ТОП-5 входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чуковский и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Москва. Замыкают рейтинг из 85-ти субъектов РФ республики: Кабардино-Балкарская, Алтай, Карачаево-Черкесская, Тыва и Ингушетия.

При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.