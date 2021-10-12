В Белгороде спецназ Росгвардии провел День открытых дверей

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В Управлении Росгвардии по Белгородской области состоялся День открытых дверей. Он был приурочен к профессиональным праздникам сотрудников СОБР и ОМОН. Почетными гостями стали глава региона Вячеслав Гладков, главный федеральный инспектор по Белгородской области Ольга Кремнева, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. На мероприятие пригласили школьников и воспитанников военно-патриотических клубов.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В торжественной обстановке начальник регионального Управления Росгвардии Дмитрий Мещерин поздравил личный состав и ветеранов спецподразделений с праздником. Отличившихся сотрудников отметили грамотами и благодарностями.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Только в этом году спецподразделения Росгвардии приняли участие более чем в 800 специальных операциях. Итогом стало задержание около 120 человек, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, изъятие из незаконного оборота свыше 20 миллионов рублей, оружия и более 3500 разнокалиберных патронов. Сотрудники инженерно-технических подразделений ОМОН уничтожили свыше 100 боеприпасов и взрывоопасных предметов.

Начиная с 1994 года, сотрудники спецподразделений больше 150 раз выезжали в командировки на Северный Кавказ. Более восьмисот из них отмечены госнаградами. Сотрудник белгородского ОМОН прапорщик милиции Вячеслав Воробьев удостоен звания Героя России. Двое сотрудников СОБР - лейтенант милиции Геннадий Мишенин и капитан милиции Алексей Михайлов, погибшие в 1995 и 2003 годах в ходе спецопераций под Гудермесом, награждены Орденом мужества посмертно.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В рамках Дня открытых дверей гостям продемонстрировали вооружение, спецтехнику и экипировку сотрудников, а также беспилотники и средства охранных сигнализаций подразделений вневедомственной охраны. Посетители музея боевой славы ОМОН познакомились с историей образования отряда, его традициями и подвигами. Завершилось мероприятие показательными выступлениями сотрудников спецподразделения, которые продемонстрировали действия при поиске и обнаружении взрывоопасных предметов.