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Общество12 октября 2021 17:57

В Белгороде на Щорса и Богданке выявили несоответствие параметров дорожной разметки

Сотрудники ГИБДД после замеров пришли к выводу, что ее световозвращение не соответствует требованиям
Анастасия Лемешко
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В региональной Госавтоинспекции выявили нарушения светотехнические параметры дорожной разметки на улицах областного центра.

В региональной Госавтоинспекции выявили нарушения светотехнические параметры дорожной разметки на улицах областного центра.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгороде сотрудники ГИБДД проверили светотехнические параметры дорожной разметки на проспекте Богдана Хмельницкого и улице Щорса. Сообщается, что замеры проводились с использованием специального прибора – ретрорефлектрометра. По итогам автоинспекторы пришли к выводу о том, что световозвращение не соответствует установленным требованиям.

- В целях устранения выявленных недостатков в адрес балансодержателя дорог выдано обязательное для исполнения предписание, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.