В Белгороде на Щорса и Богданке выявили несоответствие параметров дорожной разметки

В региональной Госавтоинспекции выявили нарушения светотехнические параметры дорожной разметки на улицах областного центра. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгороде сотрудники ГИБДД проверили светотехнические параметры дорожной разметки на проспекте Богдана Хмельницкого и улице Щорса. Сообщается, что замеры проводились с использованием специального прибора – ретрорефлектрометра. По итогам автоинспекторы пришли к выводу о том, что световозвращение не соответствует установленным требованиям.

- В целях устранения выявленных недостатков в адрес балансодержателя дорог выдано обязательное для исполнения предписание, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.