В Белгородской области энергетики модернизировали освещение фестивальной площадки

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Энергетики Борисовского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» модернизировали наружное освещение фестивальной площадки «Хотмыжская осень» вблизи храма Воскресения Христова.

Специалисты заменили 56 торшерных светильников с ртутными лампами на светодиодные на площади и тротуарных дорожках, прилегающих к храму Воскресения Христова, а также 17 консольных светильников по улице Данкова, освещающих подъездную автомобильную дорогу к месту проведения фестиваля. Была восстановлена работа прожекторов подсветки храма и Поклонного Креста, установлена автоматизированная система управления наружным освещением, позволяющая дистанционно корректировать режим работы светильников.

Выправлены и покрашены торшерные стойки, заменены поврежденные корпуса распределительных шкафов, предназначенных для подключения звукоусилительного оборудования.

Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень» проводится с 1997 года в селе Хотмыжск Борисовского района Белгородской области. Мероприятие собирает народные коллективы и ремесленников из Белоруссии, Украины и десятков регионов нашей страны. Цель фестиваля – сохранение традиционной культуры славянских народов и развитие культурного сотрудничества.

- Энергетики выполнили свои обязательства по контракту и полностью модернизировали наружное освещение фестивальной площадки с применением современных технологий и автоматизированных систем. Надеемся, что уже скоро вновь сможем окунуться в атмосферу традиций славянских народов, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Демидов.