Из-за плохого настроения и алкоголя в крови белгородец несколько раз пнул чужую машину

В третий отдел полиции в Белгороде обратился 31-летний владелец автомобиля «Хендай Солярис». Он рассказал, что кто-то повредил его машину.

Правоохранители задержали подозреваемого – 44-летнего мужчину. По предварительным данным, возвращаясь домой подшофе и в плохом настроении, он несколько раз ударил ногой чужую иномарку, повредив в результате заднюю левую дверь. Ущерб оценили в сумму в размере около 43 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Белгороду в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.