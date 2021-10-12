В Белгородской области экс-сотрудника Станции по борьбе с болезнями животных обвиняют во взяточничестве

Региональный Следком сообщил о том, что бывшему ветеринарному врачу Станции по борьбе с болезнями животных по Белгородскому району предъявлено обвинение во взяточничестве, совершенном в составе группы лиц и в крупном размере. По предварительной информации, в 2019 году чиновник выдал представителю одной из фирм ветеринарные свидетельства на мясную продукцию, которую даже не видел. Сумма незаконного вознаграждения составила 385 тысяч рублей. Преступление выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

Максимальная санкция статьи, которую инкриминируют бывшему чиновнику – 12 лет лишения свободы. На период расследования уголовного дела он взят под стражу.