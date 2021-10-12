Число белгородцев, находящихся на ИВЛ с коронавирусом, выросло до 73

Статистика по коронавирусу снова не радует. За день в Белгородской области заболели еще 251 человек. За всю историю пандемии это уже 56 515 случаев. Выздоровело за это время 49447 человек.

Умерли за минувшие сутки еще шестеро. Среди них пять жителей Белгорода – двое мужчин и три женщины, а также житель Старооскольского городского округа. Старший из них – 1930 года рождения, самый молодой – 1957 года рождения. За все время из-за ковида в регионе скончались 1224 человека.

В настоящее время госпитализированы 1638 человек. Количество находящихся на ИВЛ в тяжелом состоянии, по последним данным, увеличилось до 73-х.