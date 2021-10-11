Если владельцы не объявятся, машины отправят на спецстоянку на ул. Губкина, 1а. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Власти Белгорода попросили горожан убрать с улиц брошенные автомобили. Сделать это необходимо в течение ближайших пяти дней.

Требование прописано в постановлении мэрии от 10 июля 2020 года № 134 «Об утверждении Порядка перемещения брошенных транспортных средств на территории городского округа «Город Белгород».

Если владельцы не объявятся, машины отправят на спецстоянку на ул. Губкина, 1а. За хранение транспортных средств будет взиматься плата.

Автохлам зафиксирован по следующим адресам:

- пр-т Б. Хмельницкого, 131;

- ул. Есенина, 44;

- ул. Попова, 37;

- Михайловский проезд, 1а.