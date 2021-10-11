12 октября в Белгородской области потеплеет

На территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

По данным белгородских синоптиков, завтра, 12 октября на территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер восточный от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от одного градуса мороза до четырех градусов тепла, днем – от плюс 11-ти до плюс 16-ти градусов.

В Белгороде ночью от плюс двух до плюс четырех градусов, днем – от 13-ти до 15-ти градусов выше ноля.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении мер пожарной безопасности. Во время теплой погоды риск возникновения пожаров увеличивается, особенно в районах сельской местности, в частном жилом секторе и садово-дачных обществах.

Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными, попробуйте самостоятельно потушить его.

Также специалисты советуют не перегружать электросеть мощными бытовыми приборами и не оставлять их надолго включенными и без присмотра. Перед уходом из дома желательно выключать все электрические приборы.

Холодными вечерами обогревайте свои дома также согласно правилам пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и камины, не поручайте надзор за ними малолетним детям.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112», единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.