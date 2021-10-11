В Белгородской области нетрезвый велосипедист врезался в фуру

По данным полиции, нетрезвый велосипедист не уступил дорогу фуре. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло в воскресенье, 10 октября, около четырех часов дня в Алексеевском городском округе. По предварительным данным, на трассе «Белгород – М-4 «Дон» - Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск» 29-летний нетрезвый водитель велосипеда «Десна Элегант» не уступил дорогу автомобилю «Вольво» с полуприцепом под управлением 30-летнего мужчины.

В результате произошло столкновение. По данным пресс-службы Управления МВД России по Белгородской области, водитель двухколесного транспорта получил травмы.