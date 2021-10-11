В Белгородской области провели форум по профилактике терроризма и экстремизма среди подростков и молодежи

На одной из площадок участники форму наблюдали за работой пожарной бригады. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа.

В Белгородской области провели первый военно-патриотический форум по профилактике терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде при участии сотрудников регионального УМВД по контролю за оборотом наркотиков УМВД и центра противодействия экстремизму.

Пилотной площадкой стал. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Это не только пограничная зона, но и одна из немногих территорий региона, на которой находятся военные части и исправительные колонии. Участниками форума стали подростки от 14 до 17 лет из Валуйского городского округа и Вейделевского района.

- Нестабильная международная обстановка, а также призывы к терроризму, экстремистские материалы, наркосодержащие призывы и иные угрозы приобрели поистине всемирный характер, - обратился на открытии форума к ребятам руководитель аппарата антитеррористической комиссии Белгородской области Сергей Коробко. - Сегодня будет приоткрыта завеса той кропотливой работы, которая ведется для борьбы с терроризмом.

Организаторы подготовили обширную программу, включающую пять практических площадок и две теоретические.

С подростками провели диалог, продемонстрировали им элементы рукопашного боя, работу служебных собак. На одной из площадок познакомили молодежь с работой пожарной бригады и обучили правилам пользования огнетушителем.

Участники форума посетили территорию воинской части, где оценили современное вооружение и прошли полосу препятствие.