В Белгороде собрали 226 кубометров мусора

Работы велись в урочищах Армячий лог, Каменное, Оскочное, Сосновка, Пески, Массив, лесопосадках по улице Есенина и возле Ботанического сада. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде прошел общегородской субботник. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Экологическую акцию поддержали более 400 человек – сотрудники мэрии и коммунальных компаний.

Работы велись в урочищах Армячий лог, Каменное, Оскочное, Сосновка, Пески, Массив, лесопосадках по улице Есенина и возле Ботанического сада.

Горожане собрали 226 кубометров мусора.