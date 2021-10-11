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Недвижимость11 октября 2021 9:20

В Белгороде собрали 226 кубометров мусора

В общегородском субботнике приняли участие свыше 400 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Работы велись в урочищах Армячий лог, Каменное, Оскочное, Сосновка, Пески, Массив, лесопосадках по улице Есенина и возле Ботанического сада.

Работы велись в урочищах Армячий лог, Каменное, Оскочное, Сосновка, Пески, Массив, лесопосадках по улице Есенина и возле Ботанического сада.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде прошел общегородской субботник. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Экологическую акцию поддержали более 400 человек – сотрудники мэрии и коммунальных компаний.

Работы велись в урочищах Армячий лог, Каменное, Оскочное, Сосновка, Пески, Массив, лесопосадках по улице Есенина и возле Ботанического сада.

Горожане собрали 226 кубометров мусора.