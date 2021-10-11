В Белгороде собрали 226 кубометров мусора

Работы велись в урочищах Армячий лог, Каменное, Оскочное, Сосновка, Пески, Массив, лесопосадках по улице Есенина и возле Ботанического сада.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
В Белгороде прошел общегородской субботник. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Экологическую акцию поддержали более 400 человек – сотрудники мэрии и коммунальных компаний.
Работы велись в урочищах Армячий лог, Каменное, Оскочное, Сосновка, Пески, Массив, лесопосадках по улице Есенина и возле Ботанического сада.
Горожане собрали 226 кубометров мусора.