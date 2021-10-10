В Белгородской области за 9 месяцев выписали свыше 750 тысяч электронных рецептов

Скоро бумажные рецепты на Белгородчине останутся в прошлом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По приказу Министерства здравоохранения все подведомственные медицинские организации департамента здравоохранения Белгородской области должны перейти на электронный документооборот до конца 2021 года.

- Мы имеем с вами право полностью переходить на данный формат, то есть выписывать рецепты в электронном виде без дублирования на бумажном носителе, - пояснил начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. - В настоящее время мы готовим приказ по всем нашим медицинским учреждениям, где укажем срок перехода в каждом из них, в зависимости от той или иной ситуации.

- С момента запуска регионального сервиса на конец 2020 года по всей области пациентам выписали 332 тысячи электронных рецептов, - уточнил региональный менеджер по развитию проекта «Электронный рецепт» Евгений Лебединский. За девять месяцев этого года эта цифра выросла более чем в два раза - превысила отметку в 750 тысяч.

К концу года их количество перевалит миллион.