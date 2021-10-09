Под Белгородом 18-летний водитель насмерть сбил подростка

В Ракитянском районе под колесами автомобиля погиб 14-летний мальчик. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Ракитянском районе в ДТП погиб школьник. Авария произошла в пятницу, 8 октября, около 19 часов 40 минут. По предварительным данным, на втором километре дороги «Ракитное – Зинаидино - Зиневский» 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» при обгоне двигавшейся впереди машины сбил подростка, который шел по проезжей части без световозвращающих элементов. От полученных травм 14-летний мальчик скончался на месте происшествия.

Еще одно ДТП с пешеходом произошло в поселке Чернянка. По предварительным данным, около 18 часов 15 минут на улице Ленина в районе дома №126 автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 56-летнюю женщину. В результате она получила травмы, а водитель скрылся.

По данным полиции, нетрезвый водитель «Калины» сбил женщину и скрылся. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Однако впоследствии сотрудники ГИБДД установили его и задержали. Им оказался 26-летний парень, управлявший автомобилем «Лада Калина». Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, по результатам освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения.