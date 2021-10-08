Белгородец устроился на работу, чтобы выплачивать алименты

Теперь задолженность по алиментам будет напрямую гасить работодатель. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

По решению суда житель Белгорода должен был выплачивать алименты в размере 1/4 всех видов заработка, но не делал этого.

К моменту совершеннолетия дочери накопился долг в 421 тысячу рублей. За длительное неисполнение требований суда мужчине в соответствии с ч. 1 ст. 5.35.1. КоАП РФ назначили 30 часов обязательных работ.

После привлечения к административной ответственности должник устроился на работу в организацию по розничной торговле мясных продуктов. Мужчина явился в отделение судебных приставов и предоставил справку с места работы.

- Теперь его задолженность по алиментам будет напрямую гасить работодатель, - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.