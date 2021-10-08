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Общество8 октября 2021 16:12

Житель Белгорода заплатил 200 тысяч рублей пострадавшему в ДТП пассажиру

Правда, для этого приставам пришлось принять ряд запрещающих мер
Алексей СЕРГУНИН
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Нарушитель ПДД не торопился выплачивать компенсацию пострадавшему. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Нарушитель ПДД не торопился выплачивать компенсацию пострадавшему. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Белгородские судебные приставы помогли потерпевшему в ДТП мужчине получить 200 тысяч рублей в качестве компенсации за полученные травмы.

Дело в том, что пострадавший в результате столкновения машины с автобусом мужчина получил травмы. Он не был пристегнут, и суд обязал водителя выплатить 200 тысяч рублей в качестве компенсации.

Но нарушитель ПДД не торопился выплачивать эту сумму. Тогда приставы выписали исполнительский сбор на 14 тысяч, запретили выезд за пределы РФ и возможность совершать какие-либо операции с принадлежащим ему автомобилем «ВАЗ-2105».

- И после этого должник заплатил 214 тысяч, включая исполнительский сбор, - сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.