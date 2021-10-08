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Общество8 октября 2021 14:51

Белгородка втихаря оформила на бывшего мужа онлайн-кредит и перевела себе 100 тысяч

Мужчина узнал о долге перед банком, когда стал получать уведомления о просроченных платежах
Анастасия Лемешко
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Жительницу одного из сел Краснояружского района осудили за кражу денег со счета бывшего мужа. По данным полиции, 33-летняя женщина и 37-летний мужчина после развода проживают под одной крышей. Злоумышленница воспользовалась тем, что экс-супруг, уходя на работу, забыл дома свой телефон. Поскольку она знала пароль от мобильного банка, так как сама по просьбе бывшего установила приложение, то ей не составило труда зайти в личный кабинет и оформить кредит. После поступления на счет мужчины 100 тысяч рублей, женщина перевела их себе. О долге перед банком и пропаже денег бывший муж узнал, когда стал получать уведомления о просроченных платежах.

Как рассказали в полиции, женщину признали виновной в краже. Суд приговорил ее к тремстам часам обязательных работ.