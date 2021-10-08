Белгородка стала бронзовой призеркой Кубка России по лыжероллерам

Любовь Дорощук. Фото ЦСП Белгородской области.

В Туле состоялся финал Кубка России по лыжероллерам. В масс-старте на 15 километров бронзовую медаль завоевала белгородка Любовь Дорощук.

Она на 6,8 секунды отстала от победительницы Виктории Лукашовой (Московская область). Второй финишировала Ксения Конохова (Новгородская область). Ее и Дорощук разделили пять десятых секунды.

Как рассказала «КП» Любовь, это уже не первая ее награда в этом календарном году. В июне она также стала третьей на прошедшем в Бутурлиновке (Воронежская область) Кубке России на дистанции 200 метров.

Впереди у воспитанницы Михаила Никитина еще один крупный турнир в этом году. В декабре в Красногорске пройдет розыгрыш Кубка России на дистанциях 1200 и 10 тысяч метров. Точные даты определятся позднее.