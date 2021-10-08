В Белгороде при падении из окна насмерть разбилась 20-летняя девушка

Происшествие случилось в районе девяти-десяти часов вечера 7 октября на Народном бульваре в Белгороде. Информация о нем вскоре появилась в региональных пабликах. При падении из окна дома, расположенного в центре города, насмерть разбилась девушка. Сообщалось, что правоохранители опросили местных жителей, чтобы установить квартиру, в которой проживала погибшая.

По данным нашего источника, девушке было двадцать лет. Она упала с одного из верхних этажей. По предварительным данным, ее смерть не носит криминальный характер.