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Происшествия8 октября 2021 13:31

В Белгороде при падении из окна насмерть разбилась 20-летняя девушка

По предварительной информации, смерть носит некриминальный характер
Анастасия Лемешко
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Происшествие случилось в районе девяти-десяти часов вечера 7 октября на Народном бульваре в Белгороде. Информация о нем вскоре появилась в региональных пабликах. При падении из окна дома, расположенного в центре города, насмерть разбилась девушка. Сообщалось, что правоохранители опросили местных жителей, чтобы установить квартиру, в которой проживала погибшая.

По данным нашего источника, девушке было двадцать лет. Она упала с одного из верхних этажей. По предварительным данным, ее смерть не носит криминальный характер.