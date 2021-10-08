В Ракитянском районе «Мазда» слетела в лесопосадку – водитель погиб

В Ракитянском районе погиб 46-летний водитель. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В четверг, 7 октября, в Белгородской области произошло сразу два смертельных ДТП. В полночь на втором километре автодороги «Ракитное – Зинаидино» 46-летний водитель «Мазды 6» съехал в кювет и врезался в дерево. Предполагаемая причина аварии – слишком высокая скорость. Автомобилист погиб на месте происшествия.

Второе ДТП произошло в селе Новенькое Ивнянского района. По предварительным данным, 69-летний водитель «Митсубиси Лансер» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 71-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте аварии.