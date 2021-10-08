В Белгородской области завершился фестиваль «Город юности»

Фестиваль длился неделю. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа.

- В Белгородской области завершился молодежный театральный фестиваль «Город юности», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. В его рамках в Старом Осколе студенты ведущих театральных вузов страны представили четыре постановки.

Фестиваль длился неделю. Зрители увидели спектакль III курса Белгородского государственного института искусств и культуры «Скажи мне что-нибудь на твоем языке» по рассказам В. Токаревой, пьесу «Волки и овцы» А. Островского, которую показали четверокурсники Ярославского государственного театрального института.

Комедию А. Островского «Лес» представили студенты IV курса Московского театрального института им. Бориса Щукина, музыкальный спектакль режиссерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС) «Вот и все, что вам нужно знать о дирижировании».

В ходе фестиваля провели мастер-классы, лабораторию «Творческий эксперимент», где студенты-режиссеры ГИТИСа вместе с артистами Старооскольского театра показали эскизы-отрывки из будущих спектаклей.

Завершился фестиваль спектаклем «Смердяков», по мотивам романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы», который поставил выпускник ГИТИСа, победитель режиссерской лаборатории первого фестиваля «Город юности» Максим Меламедов.