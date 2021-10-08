Белгородские хоккеисты проиграли в четвертом матче кряду

МХК «Белгород» сохранил единоличное лидерство в западной конференции. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Накануне в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» встречался в Кондопоге с местным «СКА-ГУОР Карелия».

Уже на второй минуте хозяева повели в счете – отличился Кирилл Крупник. На 11-й минуте Мартин Слепынин выправил ситуацию, но на перерыв команды ушли при минимальном перевесе «СКА-ГУОР Карелия». За секунду до сирены Александр Таранец поразил наши ворота.

Игра в кошки – мышки продолжалась вплоть до овертайма.

Белгородцы сравнивали счет, хозяева уходили вперед. Итог 60-ти минут – 4:4. По разу у МХК «Белгород» точными бросками отметились Денис Присталов (24-я, 2:2), Егор Домничев (45-я, 3:3), Георгий Шмаков (48-я, 4:4).

Решающую шайбу «СКА-ГУОР Карелия» провела на 74-й секунде овертайма. Михаил Кощеев реализовал численный перевес.

Это уже четвертое кряду поражение белгородцев. 2 – 3 октября нас дважды переиграла мурманская «Арктика», а 6-го - «СКА-ГУОР Карелия».

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» сохранил единоличное лидерство в западной конференции. В активе нашей команды 11 очков после восьми игр при разнице шайб 30:25. В ТОП-3 также входят «ЭкоНива-Бобров» (10) и «СКА-ГУОР Карелия» (9).

Теперь 14 – 15 октября белгородцы проведут в две встречи на своем льду с «Ямалом» из Салехарда (10-е место, 4 очка). Обе игры начнутся в 19:00.