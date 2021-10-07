На старооскольском водохранилище сняли около 1200 метров браконьерских сетей

После жалобы президенту Экоохотнадзор устроил рейд по Старооскольскому водохранилищу. фото: с сайта Управления Экоохотнадзора Белгородской области

Житель Старого Оскола во время прямой линии с президентом России поднял проблему браконьерства. Он рассказал об установке сетей на местном водохранилище. Обращение перенаправили в региональный Экоохотнадзор.

Экоохотнадзор отреагировал на жалобу старооскольца на Прямую линию с президентом. фото: с сайта Управления Экоохотнадзора Белгородской области

Сотрудники отдела оперативного реагирования выехали в рейд вместе с заявителем. При обследовании акватории водохранилища информация подтвердилась. Сотрудники учреждения обнаружили и сняли здесь около 1200 метров незаконно установленных сетей. По информации Управления Экоохотнадзора Белгородской области, виновного привлекли к административной ответственности.