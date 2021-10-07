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Общество7 октября 2021 20:42

На старооскольском водохранилище сняли около 1200 метров браконьерских сетей

На незаконную установку в акватории орудий лова местный житель пожаловался на Прямую линию с президентом
Анастасия Лемешко
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После жалобы президенту Экоохотнадзор устроил рейд по Старооскольскому водохранилищу. фото: с сайта Управления Экоохотнадзора Белгородской области

После жалобы президенту Экоохотнадзор устроил рейд по Старооскольскому водохранилищу. фото: с сайта Управления Экоохотнадзора Белгородской области

Житель Старого Оскола во время прямой линии с президентом России поднял проблему браконьерства. Он рассказал об установке сетей на местном водохранилище. Обращение перенаправили в региональный Экоохотнадзор.

Экоохотнадзор отреагировал на жалобу старооскольца на Прямую линию с президентом. фото: с сайта Управления Экоохотнадзора Белгородской области

Экоохотнадзор отреагировал на жалобу старооскольца на Прямую линию с президентом. фото: с сайта Управления Экоохотнадзора Белгородской области

Сотрудники отдела оперативного реагирования выехали в рейд вместе с заявителем. При обследовании акватории водохранилища информация подтвердилась. Сотрудники учреждения обнаружили и сняли здесь около 1200 метров незаконно установленных сетей. По информации Управления Экоохотнадзора Белгородской области, виновного привлекли к административной ответственности.

При обследовании акватории обнаружили около 1200 метров незаконно установленных сетей. фото: с сайта Управления Экоохотнадзора Белгородской области

При обследовании акватории обнаружили около 1200 метров незаконно установленных сетей. фото: с сайта Управления Экоохотнадзора Белгородской области