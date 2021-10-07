Белгородец задавил в Воронеже женщину

Белгородец насмерть сбил в Воронеже женщину. фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области

Сегодня примерно в 15:30 на Ленинском проспекте у дома №150«А» в Воронеже большегрузный автомобиль МАН наехал на женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

По предварительным данным, находящийся за рулем 44-летний житель Белгородской области, двигался в направлении улицы Остужева.

В результате ДТП пешеход, ее личность в настоящее время устанавливается, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.