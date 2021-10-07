Ночью в Белгородской области ожидается до двух градусов мороза

В Белгородскую область пришли ночные заморозки. фото: Артем Гребеник.

В Белгородской области постепенно холодает. Приближение зимы особенно чувствуется по ночам. Синоптики вновь предупреждают жителей региона о заморозках.

В пятницу, 8 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Осадков белгородцам по-прежнему не обещают. Будет дуть восточный ветер. Ночью – со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем – 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от -2 градусов до +3 градусов. Днем тоже будет довольно прохладно. Столбики термометров поднимутся до отметки +9…+14 градусов.