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Общество7 октября 2021 15:23

Приятелю беременной 15-летнего белгородки грозит срок

Зная о возрасте девушки, молодой человек вступил с ней в интимную связь
Анастасия Лемешко
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В Белгородской области 21-летнего парня будут судить за интимную связь с несовершеннолетней. По версии следствия, молодой человек несколько месяцев поддерживал романтические отношения с 15-летней девушкой. О ее возрасте ухажер знал. Мама девочки его предупреждала об этом. Несмотря на все запреты, влюбленные вступили в интимную связь. В итоге девушка забеременела, а в отношении парня возбудили уголовное дело.

Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Как сообщили в Следственном комитете Белгородской области, уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.