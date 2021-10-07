Приятелю беременной 15-летнего белгородки грозит срок

В Белгородской области 21-летнего парня будут судить за интимную связь с несовершеннолетней. По версии следствия, молодой человек несколько месяцев поддерживал романтические отношения с 15-летней девушкой. О ее возрасте ухажер знал. Мама девочки его предупреждала об этом. Несмотря на все запреты, влюбленные вступили в интимную связь. В итоге девушка забеременела, а в отношении парня возбудили уголовное дело.

Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Как сообщили в Следственном комитете Белгородской области, уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.