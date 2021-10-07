В Белгороде пройдет общегородской экологический субботник

фото: телеграм-канал мэрия Белгорода.

Жителей Белгорода приглашают поучаствовать в общегородском экологическом субботнике. По данным администрации города, он пройдет 8 и 9 октября.

В пятницу с двух часов дня начнется высадка деревьев на улице Студенческая. Здесь планируется посадить 14 тысяч сеянцев дуба черешчатого. Общая площадь посадки составит 2,8 га.

В субботу с девяти утра участники акции будут убирать территорию лесных урочищ Оскочное, Пески, Массив, Армячий лог, Архиерейская роща, лесопосадки на Есенина и лесополосы в районе Ботсада. Очистить от мусора также планируется водоохранные зоны Белгородского водохранилища на улицах Волчанская и Донецкая.

- Уборка планируется и на прилегающих территориях общественного самоуправления, хозсубъектов, гаражных массивов, дворов многоквартирных домов и частного сектора, - сообщили в мэрии.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (4722) 73-26-37.