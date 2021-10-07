В ФСБ рассказали о задержании белгородского наркодельца с двумя килограммами «синтетики»

Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли транзитный канал, через который наркотики поступали в Белгородскую область, а затем - в другие регионы страны. По подозрению в совершении преступлений на территории Губкинского городского округа был задержан мужчина 1993 года рождения. Из незаконного оборота изъято больше двух килограммов так называемой «синтетики», что считается особо крупным размером.

Суд уже вынес мужчине приговор. Он получил пять с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима.