«Открытие» внедрил новое технологическое решение

Реализация масштабного проекта длилась полтора года.

- Проект разработан и внедрен собственными ресурсами банка на целевой платформе Java в связке с базой данных Oracle. «In-house» разработка позволит нам в будущем оперативно и гибко корректировать процедуры взаимодействия с Бюро кредитных историй с целью повышения качества клиентской информации, - сообщил Дмитрий Первухин, вице-президент, директор департамента разработки учетных и аналитических систем ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Комплекс «Контроль Кредитных Историй» консолидирует все данные заемщиков банка и позволяет осуществлять форматирование и проверку их корректности, а также отправку в разные бюро кредитных историй и последующий анализ ответной информации. Сократится и время отправки сведений в бюро - с 5 до 2 рабочих дней.

- Банк взаимодействует с несколькими БКИ и форматы предоставления данных у каждого бюро уникальны. При этом данные, необходимые для отправки, живут в двух учетных и в четырех фронт-офисных системах. Мы минимизировали ресурсы на поддержку процессов взаимодействия с БКИ, повысили надежность системы, ускорили точность и скорость взаимодействия, – рассказал Алексей Шкунов, вице-президент, директор департамента проверки клиентов банка «Открытие».