За сутки на белгородских дорогах пострадали семь человек – среди них два ребенка

За сутки в Белгородской области произошло шесть ДТП с пострадавшими. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В среду, 6 октября, на дорогах Белгородской области в ДТП пострадали сразу семь человек. Утром в поселке Ракитное 34-летняя женщина за рулем автомобиля «ЗАЗ», по предварительным данным, при выезде с второстепенной дороги не пропустила «ПАЗик» под управлением 57-летнего мужчины. При столкновении пострадала сама автомобилистка.

В девятом часу утра произошло ДТП на объездной дороге в Белгороде. По предварительной информации, 61-летний водитель «Лады Гранты», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу «пятнашке» под управлением 53-летнего автомобилиста. В аварии пострадали 13-летняя пассажирка «Лады» и управлявший «Ваз 21150» мужчина.

В Старом Осколе на улице Хмелева около одиннадцати часов дня случилась авария с участием двух пожилых водителей. По предварительным данным, 73-летний мужчина на «Шевроле Ниве», поворачивая налево, не пропустил «Ладу Калину» под управлением 67-летнего автомобилиста. При столкновении пострадала 15-летняя пассажирка «Лады».

В четвертом часу дня в Старом Осколе произошло еще одно ДТП. По предварительным данным, 29-летний парень на автомобиле «ГАЗ-А2122» сбил 61-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы.

В Белгородском районе на трассе «Крым» 82-летний водитель «Лады Гранты», по данным ГИБДД, при повороте налево не пропустил «Хендай» под управлением 31-летнего мужчины. В результате пожилой автомобилист получил травмы.

В пять вечера на улице «Фрунзе» в Шебекино под колеса автомобиля «Исузу», за рулем которого находился 33-летний водитель, попала 80-летняя женщина. Предварительно, она шла по нерегулируемому переходу. Пенсионерка получила травмы.