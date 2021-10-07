Белгород готовится к зиме – на обновление коммунальной техники направили 102 миллиона рублей

В мэрии рассказали о подготовке коммунальных служб к зимнему сезону. фото: с сайта администрации города Белгорода.

Зима для коммунальщиков – самая горячая пора. Белгород уже готовится к снегопадам. На обновление коммунальной техники из муниципального бюджета выделили 102 миллиона рублей.

Автопарк пополнится пятью новыми «КамАЗами». Сообщается, что раньше такой техники на улицах города не было. Машины оборудованы емкостями для солевого раствора и системой автоматики, позволяющей водителю задавать расход противогололtдных материалов с пульта управления из кабины. Система ГЛОНАСС позволяет отслеживать место нахождения техники и работу, которую она выполняет. Помимо этого, городские коммунальщики получат еще шесть дорожных машин, три самосвала, автобус, шесть мини-тракторов для содержания газонов, две бортовые «Газели», краново-манипуляторные установки грейфер и рециклер.

По данным администрации города, зимой в Белгороде будет работать 131 машина. На сегодняшний день техника готова на восемьдесят процентов. Ежедневно на уборку будут выходить 50-60 единиц техники.