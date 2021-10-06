МХК «Белгород» проиграл в третий раз за пять дней

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» сохранил единоличное лидерство в западной конференции. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Сегодня в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» встречался в Кондопоге с местным «СКА-ГУОР Карелия».

Счет в матче на 24-й минуте открыли гости – отличился Кирилл Тютченко.

Еще до второго перерыва хозяева сделали весомую заявку на победу. Точные броски Александра Таранца (25-я), Романа Пантыкина (25-я) и Николая Ивачева (28-я) перевернули ход встречи с ног на голову. Причем первые две шайбы в воротах белгородцев побывали с интервалом в 17 секунд.

На 50-й минуте Егор Домничев подарил МХК «Белгород» надежду на успех, сократив отставание в счете до минимума – 2:3. Но на 56-й минуте дубль оформил Таранец, предрешив итоговый триумф «СКА-ГУОР Карелия».

Единственное на что хватило гостей, так это на третью шайбу, которая ни на что не повлияла. За 13 секунд до финальной сирены Арслан Ямалов установил окончательный счет – 3:4 в пользу хозяев.

Это уже третье кряду поражение белгородцев. 2 – 3 октября нас дважды переиграла мурманская «Арктика».

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» сохранил единоличное лидерство в западной конференции. В активе нашей команды десять очков после семи игр при разнице шайб 26:20. В ТОП-3 также входят ХК «Россошь» (9) и «ЭкоНива-Бобров» (8).

Завтра, 7 октября, белгородцы проведут в Кондопоге второй матч со «СКА-ГУОР Карелия». Начало - в 19:00.