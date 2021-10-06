Актер из Белгорода Юрий Чуев снялся в эпизоде сериала «Милиционер с Рублёвки»

Белгородец Юрий Чуев (в центре) рассказал о съемках в эпизоде «Милиционера с Рублёвки». фото: со страницы Юрия Чуева в соцсети.

Харизматичного актера Юрия Чуева жители Белгорода знают по театру «Две обезьяны». Перед зрителями он представал в самых разных образах – как женских, так и мужских. Недавно артист рассказал на своей странице в соцсети о том, что снялся в эпизоде комедийно-детективного сериала «Милиционер с Рублёвки» (приквел телесериала «Полицейский с Рублёвки»). Его партнерами по сцене стали Юрий Грубник и Артëм Сучков.

Юрий Чуев уже появлялся на экране. Он снимался в рекламе и в кино – «СашаТаня», «Трудные подростки 3», «Горячая точка» и «Неслучайный багаж». Мечтает сыграть значимую роль в хорошем фильме.