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Общество6 октября 2021 17:58

Белгородец кирпичом разбил стекло в машине хозяина магазина за отказ дать в долг спиртное

В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело
Анастасия Лемешко
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В шебекинский отдел полиции обратился 53-летний хозяин сельского магазина. Он рассказал, что посетитель кирпичом разбил ему ветровое стекло в автомобиле автомобиле «Опель Фронтера». По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что владелец торговой точки отказался дать в долг спиртное. Схватив камень, рассерженный посетитель метнул его в иномарку.

В совершении преступления подозревают 36-летнего местного жителя. По данным полиции, он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за поджог. В отношении мужчины вновь возбуждено уголовное дело по аналогичной статье. За умышленное повреждение чужого имущества ему грозит до двух лет лишения свободы.