Белгородский «Октябрь» станет арт-резиденцией

В культурном центре планируется создать event-пространство, арт-лабораторию, медиа-коворкинг, студию звукозаписи, продюсерский центр. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Белгородский культурный центр «Октябрь» станет арт-резиденцией. Главная задача – сформировать и развить креативный кластер в городе и обеспечить прирост арт-специалистов.

- «Октябрь» станет местом, где креативные сообщества получат необходимую поддержку для развития и масштабирования собственных проектов, - отметила руководитель аппарата администрации города Белгорода Алсу Саетова. - Основной принцип работы – продюсирование проектов для обеспечения их самодостаточности и экономической эффективности.

В культурном центре планируется создать event-пространство, арт-лабораторию, медиа-коворкинг, студию звукозаписи, продюсерский центр. Все это, а также команда наставников поможет молодым дизайнерам, художникам, фотографам, модельерам развить творческие способности и реализовать свои проекты. Организацией больших праздничных мероприятий в городе займется дирекция фестивалей, которая также разместится в арт-резиденции.

Кроме этого, в «Октябре» создадут ресурсный центр креативной экономики Белгородской области. Для арт-резидентов организуют годовой образовательный модуль. Специалисты расскажут, как продвигать проекты, работать со спонсорами и обеспечивать экономическую эффективность творческих проектов.

Сейчас в Белгороде готовится к открытию еще одна арт-резиденция – «Центр урбанистики».

Рассматривается вопрос о создании арт-резиденций на базе депрессивных промплощадок города, в частности, современного кинокомплекса.