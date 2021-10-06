В октябре белгородские школьники начнут изучать языки программирования

Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Фото: Мария ЛЕНЦ

Проект по обучению школьников языкам программирования на бесплатных курсах запустили Минцифры России и Университет 2035. В 2021 году обучение будет доступно ученикам из Белгородской, Новгородской, Пензенской областей, Республики Татарстан и Республики Саха (Якутия).

- Более 2000 школьников из пяти пилотных регионов станут участниками образовательного проекта по изучению языков программирования, - пояснил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. - Ребята получат цифровые компетенции, которые будут полезны им для дальнейшей профориентации. Проект продлится до июня 2022 года, при этом содержание и продолжительность программ будут по итогам курса скорректированы, исходя из отзывов самих школьников, их родителей и учителей. Опыт и результаты пилотного проекта будут учтены во всероссийском проекте, который стартует уже в следующем году.

Обучение входит в список мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Обучение ориентировано на школьников старше 14 лет, которые смогут дистанционно изучать языки программирования: JavaScript, HTML/CSS, SQL, Python, Java, Bash/Shell/PowerShell, C#, PHP, C++, TypeScript и другие. Минимальная продолжительность курсов составит 144 академических часа.

Обучение будут проводить образовательные организации, отобранные оператором проекта – Университетом 2035. Ознакомиться с условиями отбора можно на сайте talent-it.ru. Здесь же уже с 15 октября школьники могут подать заявку на обучение.