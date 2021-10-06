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Общество6 октября 2021 16:19

Белгородская область принимает участие во Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень»

Наши земляки не только представляют свои достижения, но и изучают опыт других регионов
Алексей СЕРГУНИН
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Наш регион впервые за последние восемь лет не только направил для участия в форуме делегацию, но и выставил собственный стенд.

Наш регион впервые за последние восемь лет не только направил для участия в форуме делегацию, но и выставил собственный стенд.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- Белгородская область принимает участие во Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень», которая проходит в Подмосковье, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Наш регион впервые за последние восемь лет не только направил для участия в форуме делегацию, но и выставил собственный стенд. В его концепцию заложено видение агроиндустрии будущего с опорой на экологию и инновации. Белгородчина представила передовые технологии, которые уже сегодня реализуются крупнейшими агрохолдингами области.

«Мы хотим продемонстрировать наши достижения и изучить опыт других регионов, обсудить проблемы с коллегами, познакомиться с их разработками, чтобы оценить и, возможно, использовать лучшие практики», - отметил глава региона Вячеслав Гладков.