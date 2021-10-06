Страхование в России: 100-летний юбилей

Задорнов отмечает: «Росгосстрах» - кузница кадров и хранитель страховых традиций».

Cтарейший страховщик России, входящий в группу ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», отмечает 100-летие - 6 октября 1921 года, был подписан Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о создании системы государственного имущественного страхования. Этот день традиционно отмечается и как День страховщика.

Компанию поздравил президент-председатель правления банка «Открытие», председатель Совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов:

- Новой России — всего 30 лет. Для страны это очень маленький возраст. У нас практически нет компаний, которые были бы старше 30 лет. А «Росгосстраху — уже 100! И для всех российских граждан, для всех нас, конечно, страхование и «Росгосстрах» — это синонимы. Это кузница кадров, источник новых продуктов и хранитель страховых традиций на российском финансовом рынке, - отметил в своем праздничном поздравлении Задорнов.