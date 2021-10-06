В подвале дома в Белгороде обнаружили скелетированный труп

Во вторник, 5 октября, в подвале дома № 55-А на улице Щорса города Белгорода обнаружили труп. Кем был погибший, еще предстоит выяснить правоохранителям.

Судя по всему, останки пролежали в подвале довольного долго. По данным из открытых источников, труп был скелетированным и опознать его будет не так-то просто. Сообщается также, что местных жителей беспокоил неприятный запах. Видимо, никто не догадался, что могло стать его источником. В результате жильцов дома ждала жуткая находка. О причинах смерти человека, останки которого находились в подвале, пока ничего неизвестно.