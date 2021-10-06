При столкновении автомобилей на объездной дороге в Белгороде пострадал ребенок

В среду, 6 октября, около восьми часов утра на объездной дороге – пятый километр юго-западного обхода Белгорода произошла авария. По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» 1960 года рождения, выезжая с второстепенной дороги на главную, не пропустил «ВАЗ 2115» под управлением мужчины 1968 года рождения.

По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, в ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок. Травмы получили водитель «пятнадцатой» и пассажирка «Гранты» - девочка 2008 года рождения.