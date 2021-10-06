В Белгородской области открылся сезон охоты на оленя и косулю

Важно соблюдать правила охоты. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- С 1 октября в охотничьих угодьях Белгородской области открылась охота на копытных, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На нашей территории обитают благородный олень и косуля европейская. Добывать их можно до 10 января в соответствии с утвержденным лимитом.

Кроме того, с 1 октября открыли охоту на бобра. Первоочередной отстрел будет проходить в местах с высокой плотностью популяции и там, где бобры наносят ущерб населению, сельскохозяйственным угодьям и среде обитания других животных. Охота продлится до конца февраля.

Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области в рамках дней защиты от экологической опасности усиливает контроль за соблюдением действующего природоохранного законодательства и напоминает, что нарушение Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24 июля 2020 г. № 477, влечет наложение как административного, так и уголовного наказания.