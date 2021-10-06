Белгородские спортсмены заняли второе место на Спартакиаде молодежи России по айкидо

В финальном турнире, который в этот раз проходил в Краснодарском крае, белгородцы участвовали уже в третий раз. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородская область стала второй в командном зачете на соревнованиях по айкидо в рамках V летней Спартакиады молодежи России, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В финальном турнире, который в этот раз проходил в Краснодарском крае, воспитанники белгородского клуба соревновательного айкидо участвовали уже в третий раз.

В личном зачете Вадим Иванов и Александра Тен завоевали золотые медали в дисциплине «Кихон-Вадза» и серебряные – в «Дзюи-Вадза».

Валерия Коханова стала лучшей в «Дзюи-Вадза» и второй – в «Кихон-Вадза».

Вадима тренирует Петр Ковальчук, а Александра и Валерия являются воспитанницами Олега Бекетова.

В общем командном зачете Белгородская область заняла второе место среди 16 субъектов РФ, уступив лишь Москве.