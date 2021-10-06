Еще одна школа музыкальная школа на Белгородчине получила новые инструменты

Сегодня в учреждении дополнительного образования обучаются порядка полутысячи школьников Губкинского городского округа. Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

- Детская музыкальная школа №1 Губкина Белгородской области получила новые инструменты и современное оборудование, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Закупили технику благодаря нацпроекту «Культура».

На приобретение необходимого для обучения юных губкинцев оборудования, инструментов и литературы направили свыше четырех миллионов рублей. В учреждение дополнительного образования уже доставили акустические и цифровые пианино, скрипки, виолончели, баяны, домры, аккордеон и гитары. Презентовали новые инструменты в обновленном концертном зале. Ремонт музыкальной школы провели в рамках реализации нацпроекта.

Кроме того, для выступлений закупили проекторы, микрофоны, радио- и акустические системы. В ближайшее время в школу привезут комплект шумовых инструментов.

Отметим, что сегодня в учреждении дополнительного образования обучаются порядка полутысячи школьников Губкинского городского округа.