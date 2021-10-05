В Белгородской области 6 октября ожидается 14 градусов тепла

В ближайшие дни погода не должна преподнести белгородцам сюрпризов. фото: Артем Гребеник.

В среду, 6 октября, в Белгородской области, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть восточный ветер. Ночью – со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем порывы могут достигать 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +1…+6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +9…+14 градусов. В Белгородской области постепенно холодает, зато дождей синоптики пока не обещают. В ближайшие дни погода не должна преподнести жителям региона никаких сюрпризов.