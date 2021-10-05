В Белгороде выпавшая из автобуса пассажирка отсудила у транспортной компании четверть миллиона рублей

Происшествие случилось 28 мая 2020 года на остановке «Родина» в городе Белгороде. 34-летний водитель «ПАЗика» № 238 не убедился, все ли пассажиры завершили посадку и высадку, и начал движение с открытой дверью. В результате 56-летняя женщина упала со ступеней автобуса на асфальт и получила оскольчатый перелом левой руки.

Водитель признал свою вину и выплатил ей 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и имущественного ущерба. Помимо этого, суд обязал и транспортную компанию выплатить пострадавшей пассажирке 250 тысяч рублей. Апелляция с таким решением согласилась.