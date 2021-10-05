Под Белгородом в рамках фестиваля граффити нарисовали шесть муралов

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В рамках фестиваля граффити «Belrn_Art» в Белгородском районе появились шесть муралов. По данным пресс-службы губернатора и правительства области, субсидию на проведение конкурса выделили из регионального бюджета. В отборе участвовали четыре претендента. В итоге победили челябинские художники.

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Их работы украсили водонапорные башни в селе Таврово и поселке Дубовое, фасады девятого детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса в Северном, а также здания Центральной районной больницы в Стрелецком.

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.