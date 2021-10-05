За сутки в Белгородской области больше двухсот человек заболели коронавирусом и шесть умерли

С началом осени коронавирус начал набирать обороты. С каждым днем увеличивается число заболевших и загруженность медицинских учреждений.

По данным оперштаба на 5 октября, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 208 человек. Итого с начала пандемии в регионе уже 54891 заболевший. Количество выздоровевших за день увеличилось на 242 человека и составило за всю историю болезни 48285 человек.

Умерли за минувшие сутки от коронавируса еще шесть жителей региона. Это жительница Белгородского района 1961 года рождения, жители областного центра - мужчины 1939 и 1953 годов рождения, житель и жительница Старооскольского городского 1953 и 1936 годов рождения и жительница Губкинского городского округа 1960 года рождения. С начала пандемии от ковида в Белгородской области скончались 1185 человек.

В настоящее время в больницах с подтвержденным диагнозом находятся 1795 пациентов. Из них 47 в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Напомним, накануне стало известно о том, что из-за напряженной ситуации с коронавирусом по всей стране отменили массовые мероприятия.