На выходных в Белгородской области нетрезвый водитель влетел в стелу АЗС

Инцидент произошел 3 октября около одиннадцати вечера на улице Белгородского полка в областном центре. По предварительным данным, автомобиль «Хендай Солярис» под управлением 28-летнего мужчины врезался в пешеходное ограждение, а затем в стелу АЗС. К счастью, обошлось без пострадавших. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию.

Выехавшие на место ДТП автоинспекторы установили, что водитель сел за руль пьяным. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, полицейские отстранили его от управления и составили протокол. Теперь мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.