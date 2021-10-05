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Происшествия5 октября 2021 9:44

В МЧС рассказали о пожаре на территории банного комплекса под Белгородом

Всего спасатели за прошлую неделю пятнадцать раз выезжали тушить нежилые помещения
Анастасия Лемешко
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По данным Главного управления МЧС России по Белгородской области, за прошлую неделю огнеборцы пятнадцать раз выезжали тушить пожары в нежилых помещениях. Два происшествия связаны с банями.

Так 2 октября в начале шестого вечера в службу спасения поступило сообщении о пожаре в селе Таврово-9. Огонь успел повредить в бане утеплитель кровли на площади в три квадрата. На ликвидацию пожара с момента поступления сигнала у сотрудников МЧС ушло меньше двадцати минут.

В этот же день в 18 часов 17 минут произошел пожар в нежилом здании на территории банного комплекса, расположенного в селе Ястребово. Огонь повредил крышу на площади десять квадратных метров. В течение получаса возгорание ликвидировали.

По предварительным данным, в обоих случаях причиной происшествий могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В результате пожаров никто не пострадал.